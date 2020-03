Secondo un sondaggio di Sportmediaset Leonardo vorrebbe per la prossima finestra di mercato sia Pjanic che Dybala al PSG!

Secondo un sondaggio di Sportmediaset il PSG avrebbe nel mirino i due bianconeri e, vista l’esclusione di ieri sera del centrocampista bosniaco, l’eventuale partenza a fine stagione non sarebbe da escludersi. Pjanic e Dybala al PSG per la prossima finestra di mercato? Leonardo è convinto, e i primi due nomi in lista sarebbero proprio questi due. L’ipotesi di strappare Dybala ai bianconeri sembra però irreale, sopratutto vista la continuità con cui l’argentino partita dopo partita dimostra di riconfermarsi, il phisique du role perfetto per il presente ma sopratutto per il futuro bianconero, il numero 10 ideale. Per quanto riguarda Pjanic invece, la situazione sembra ben diversa.

POTREBBE INTERESSANTI ANCHE>>>Juve, Calciomercato: “Marotta frena Paratici su Icardi”

Calciomercato Juventus, ora Pjanic può partire

Dopo l’esclusione di ieri sera contro l’Inter il futuro del centrocampista bosniaco sembra appeso ad un filo, Pjanic complice una serie di infortuni, quest’anno non sembra trovare più una continuità nel rendimento, infatti, il bosniaco non convince più l’allenatore Maurizio Sarri che ieri sera in una delle partita più importanti del campionato ha deciso di non schierarlo titolare. Pjanic già qualche mese fa non aveva nascosto l’entusiasmo per un eventuale trasferimento in Francia alla corte del Paris Saint Germain. Il suo futuro quindi si prospetta lontano da Torino, ma l’eventuale trasferimento di Pjanic indurrebbe la società a reinvestire nel settore che -attualmente- è quello più in sofferenza nella rosa bianconera. Come dicevamo, l’ipotesi che Dybala, anche a cifre importanti, lasci i bianconeri a fine stagione pare del tutto irreale, ma siamo sicuri invece che per una buona offerta la Juventus valuterebbe attentamente la cessione di Pjanic. Molti sognano un eventuale scambio con Icardi, ma sappiamo anche che l’Inter chiederebbe 85 milioni essendo detentrice del cartellino dell’argentino, e sicuramente un eventuale riscatto del PSG dell’attaccante in prestito, per poi girarlo ai bianconeri per Pjanic, includerebbe l’eventuale aggiunta di qualche milione. L’unica certezza che la prossima sessione di mercato in quel di Torino sarà bollente, si prospetta una vera rivoluzione sia in entrata che in uscita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>L’elogio del principino a Ramsey: “Juve, questione di numeri 8”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK