Calciomercato Juventus, spunta un’occasione dalla Spagna

Il calciomercato in casa Juventus è sempre aperto. Non è un mistero che il club bianconero stia già programmando dei colpi in vista del futuro. Dopo aver chiuso per Kulusevski del Parma e messo nel mirino giovani di spessore come Tonali e Chiesa, adesso pare che i bianconeri stiano guardando al campionato spagnolo.

Ci può infatti essere un’occasione da cogliere al volo per i dirigenti della Juventus, come sottolinea Tuttosport. Uno dei giovani in rampa di lancio infatti è Ferran Torres, giocatore del Valencia il cui contratto scade a giugno 2021. Classe 2000, è ritenuto come uno degli attaccanti più promettenti del calcio spagnolo.

Ancora non è stato discusso il rinnovo del contratto del giocatore. Nel caso in cui l’accordo non venisse prolungato, è scontato che il club spagnolo in estate potrebbe prendere in considerazione l’idea di cederlo, per non perderlo poi a parametro zero.

Calciomercato Juventus, tante big interessate a lui

Oltre alla Juventus però a quanto pare ci sono tanti club interessati a lui, tra cui anche Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Avversari davvero pericolosi che hanno il vantaggio di poter far continuare la carriera del giocatore nella Liga spagnola, oltre che concedergli palcoscenici internazionali.

