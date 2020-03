Il match del 17 marzo dovrebbe giocarsi all’Allianz Stadium a porche chiuse, i bianconeri però stanno sondando una possibile trasferta a Malta.

Juve – Lione a Malta? Dato l’allarme dell’epidemia Coronavirus l’idea che sta circolando in questi giorni vedrebbe i bianconeri in territorio neutro, esattamente a Malta, infatti la federcalcio maltese, per rispondere ai sondaggi giornalistici, ha recentemente pubblicato un comunicato ufficiale “Rispondendo alle voci giornalistiche che girano in questi giorni sulla possibile partita Juventus – Lione a Malta possiamo dirvi che la Malta Football Association ha recentemente dichiarato che dei contatti informali ci sono stati ma che la trasferta di tifosi italiani sarebbe comunque vietate per le norme imposte dall’autorità sanitaria maltase”. Ma da quanto risulta in questi giorni l’ipotesi di giocare la partita di Champions valida per la qualificazione ai quarti di finale della Uefa Champions League sembra ormai scartata.

Juve Lione, Champions: si potrebbe giocare fuori da Torino?

Juve Lione quindi dove si giocherà? Da un sondaggio rilasciato dalla Gazzetta Dello Sport pare che l’ipotesi Malta sia definitivamente tramontata, e a decidere ufficialmente la possibilità di una trasferta neutra dovrebbero essere club e la Uefa stessa che dovrebbe prendersi in carico la situazione, evitando più rischi possibili. Per ora i bianconeri e la Uefa hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione in merito, vista la delicatezza della situazione. Non è escluso che nei prossimi giorni ci saranno ulteriori proposte con altre nazioni. L’unica cosa reale che -attualmente- la Juventus è in emergenza piena Coronavirus, e nonostante l’ottimo stato di forma dei bianconeri, visto ieri contro l’Inter, il rischio contagio è decisamente elevato, lo spostamento pertanto diventerebbe quasi obbligato. L’impianto che era stato scelto per la trasferta neutra era quello dello stadio nazionale di Ta’ Qali, che a differenza dell’Allianz Stadium di Torino ospiterebbe una quantità elevata di tifosi, migliaia. La questione stadio però non è un dramma unicamente personale, infatti, la questione verrà esposta anche per la partita di mercoledì fra Psg e Borussia Dortmund. L’Equipe ha recentemente dichiarato le seguenti parole: “L’importante che si giochi a porte chiuse”. Ma la verità che -attualmente- non è nemmeno così scontato che si giochi. Tutto si deciderà a giorni, probabilmente già stasera.

