Secondo un sondaggio rilasciato dalla Gazzetta Dello Sport il presidente del Coni, Giovanni Malagò in una lunga intervista ha cercato di chiarire la situazione sull’eventuale sospensione del Campionato di Serie A. Malagò ha infatti detto: “Il calcio è come altri sport, bisogna andare nella stessa direzione di scelta. Decidiamo insieme. L’emergenza Coronavirus riguarda tutti gli sport e non solo il calcio. Sostengo che tutti gli sport debbano andare nella stessa direzione: dall’hockey, alla pallavolo, dalla pallacanestro etc. Bisogna lavorare insieme allo stesso scopo”. Sempre nell’intervista il presidente ha poi risposto alle domande relative all’eventuale sospensione nell’immediato del campionato e delle sue variegate competizioni: “I campionati di calcio dipendono principalmente dalle proprie leghe, ad esempio la Serie A è delegata dalla federazione. La Lega Calcio ha preso una decisione di non recepire l’invito del ministro Spadafora, una decisione che è stata permessa dal DPCM. Martedì o la Federcalcio conferma la stessa decisione della Lega assumendo l’eventuale responsabilità o deve esprimere la contrarietà commissariando di fatto la Lega. Io posso dare una mano ma tutti dobbiamo andare nella stessa direzione, sennò si crea troppa confusione. Il calcio, ad esempio, non può andare in un’altra direzione rispetto le Olimpiadi di Tokyo o gli Europei”.

Serie A, giusto fermare la stagione? Parla il presidente del Coni Malagò

Le strade da intraprendere quindi sono poche, senza mezzi termini. Infatti il presidente Malagò ha continuato il discorso parlando degli imminenti Europei di Calcio e delle Olimpiadi estive di Tokyo. Europei che ricordiamolo dovrebbero iniziare il 12 giugno a Roma. Il presidente ha detto: “Solo i tecnici e la commissione possono decidere in merito, facendo le dovute valutazioni. Sulle Olimpiadi ha aggiunto: “Le Olimpiadi di Tokyo potrebbero essere la grande occasione, la chance per ripartire e tornare alla normalità”.

