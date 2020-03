Secondo un sondaggio di TV3 i bianconeri sarebbero ancora forti su Rakitic, infatti da Barcellona arrivano conferme su un possibile scambio con Costa.

Nonostante lo stop del campionato di Serie A, la Juventus sembra comunque essere attivissima sul calciomercato. Infatti da un sondaggio di TV3 i bianconeri sarebbero molto interessati al centrocampista croato che non sembra più trovare lo spazio -necessario- in Catalogna. L’indiscrezione di mercato darebbe il trasferimento di Rakitic quasi certo per fine stagione. L’ipotesi che la destinazione scelta sarà proprio Torino non sembra affatto impossibile, infatti, già a gennaio si era parlato di un possibile scambio fra Rakitic e Bernardeschi, poi andata in fumo.

Juve, Calciomercato: “il Barcellona vuole Costa, scambio con Rakitic?”

Per il Barcellona il costo del cartellino del centrocampista croato ammonterebbe a 30 milioni, una cifra sensata vista la qualità tecnico-tattica dimostrata da Rakitic. I bianconeri pronti alla rivoluzione in entrata starebbero studiando l’ipotesi di scambio con Douglas Costa, così da rientrare in una cifra pari a quella richiesta dal Barcellona, visto che Costa sul mercato viene valutato proprio intorno ai 30 milioni. Un ipotesi -quindi- decisamente concreta che vedrebbe la Juventus rinforzarsi un settore in evidente crisi, quello del centrocampo. Douglas Costa inoltre, nonostante una fragilità fisica evidente, sarebbe l’ideale per il gioco voluto dall’allenatore blaugrana. Uno scambio quindi possibile. Le indiscrezioni che arrivano darebbero proprio conferme. Ma i bianconeri dovranno valutare bene tutte le mosse di mercato sia in entrata che in uscita, ma sopratutto dovranno anche sfoltire la rosa in età, infatti gli over 30 sono già tanti. Rakitic potrebbe essere il profilo ideale per il gioco di Sarri ma sopratutto potrà adattarsi alla perfezione ai meccanismi imposti dal calcio italiano? Paratici e Nedved valuteranno molto concretamente le opportunità di mercato, ma l’ipotesi di uno scambio con Douglas Costa sembra molto concreta, senza dimenticare che Rakitic ha dalla sua un’esperienza in ambito europeo, avendo militato più e più volte sul palcoscenico della Champions League. Un profilo ideale per un obiettivo dichiarato: “vincere e convincere”.

