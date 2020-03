Lo sappiamo, la Juve sta cercando un numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo per la prossima stagione, Kane è un nome caldo ma lo vorrebbe anche l’Inter.

I bianconeri alla caccia di un numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo per la prossima stagione, non è un mistero. L’affinità con Higuain non sembra convincere, e complice un fattore d’età, ormai la rosa juventina è sempre più over 30, l’ipotesi di una cessione dell’argentino a fine stagione sembra tutt’altro che impossibile. Kane sarebbe il profilo IDEALE da affiancare al fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo, che ha sempre gradito un vero e proprio ariete come compagno d’attacco, ma l’insidia di mercato avrebbe un rivale (di mercato) tutt’altro che facile: l’Inter. Infatti i nerazzurri sarebbero in Italia, -insieme ai bianconeri- i più interessati al giocatore. Da un sondaggio riportato dal quotidiano londinese Evening Standard i due club sarebbero i più caldi sul fronte mercato, interessati al talento inglese che viene valutato dal Tottenham 170 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juve, Calciomercato: “il Barcellona vuole Costa, scambio con Rakitic?”

Juve, Calciomercato: “sfida a due con l’Inter per Kane”

L’attaccante in forze al Tottenham è il profilo IDEALE per il gioco voluto da Cristiano Ronaldo, fisico e preparato a farsi trovare pronto in area per i cross, inoltre, garantirebbe quel gioco di sponde tanto funzionale sulle fasce, come abbiamo già visto l’anno scorso con Mario Mandzukic. Un talento puro quello dell’inglese che con la sua mole di gol consecutivi è riuscito a superare record storici come quello di Alan Shearer. Ma ovviamente il corteggiamento per questo AUTENTICO fenomeno non è unicamente italiano, infatti l’altro club in polpe sarebbe proprio il Manchester United in cerca di un attaccante. Il Tottenham valuta l’inglese 170 milioni di euro, cifra altissima ma comprensibile visto talento e garanzia. La Juventus per investire una così cospicua cifra dovrà -sopratutto- sfoltire la propria rosa agendo attivamente nel mercato in uscita. Il nome è -naturalmente- suggestione, ma l’idea di vederlo vestire la maglia bianconera, non solo fa sognare tifosi ma anche staff, e su una cosa siamo certi, Harry Kane sarebbe perfetto per la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Champions e Europa League verso lo stop come in campionato

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK