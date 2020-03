L’allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa della sfida di Champions in programma la prossima settimana contro la Juventus.

L’allenatore del Lione Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa a proposito della sfida di Champions in programma la prossima settimana contro la Juventus che, ricordiamolo, dovrà giocarsi NECESSARIAMENTE a porte chiuse dato l’evidente rischio di epidemia Coronavirus. Secondo l’allenatore francese il rischio che la partita venga sospesa definitivamente non è da escludersi, infatti l’allenatore ha detto: “per la partita a Torino aspetteremo l’esito delle decisioni di chi è di competenza e del Governo Italiano, le cose, in una situazione così delicata, potranno cambiare dall’oggi al domani. Ho un forte attaccamento all’Italia e in questo momento mi sento molto vicino al popolo italiano che sta soffrendo questa brutta epidemia”. L’allenatore allenò la Roma anni fa e il suo augurio e la sua vicinanza al popolo italiano lasciano felici tanti tifosi giallorossi che lo ricordano piacevolmente in quella parentesi romana di qualche anno fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Allarme Coronavirus, l’Oms può fermare tutto il calcio

Garcia, Champions: “fino alla gara con la Juve può cambiare tutto”

Una partita che ricordiamolo si disputerà la prossima settimana, sempre se tutto verrà confermato, a Torino il 17 marzo alle 21.00. Come sappiamo l’emergenza Coronavirus sta preoccupando non solo il territorio italiano ma direttamente l’intero globo. L’avanzamento dell’epidemia è un problema assai serio e se dovesse peggiorare le posizioni che prenderanno Uefa e Fifa dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE drastiche, infatti si fa largo ad un ipotesi sospensione definitiva di tutte le competizione europee (Champions e Europa League), naturalmente, se la situazione dovrebbe peggiore a fine decreto del 3 aprile e venisse, quindi, dichiarato stato di PANDEMIA. Situazione in continuo aggiornamento che potrebbe, come sottolinea giustamente l’allenatore francese, cambiare giorno per giorno e addirittura ora in ora. La speranza di tutti è che dopo la scadenza del decreto del 3 aprile la situazione migliori così da permettere il proseguimento della vita di tutti i giorni ma anche la possibilità di ritornare allo stadio a sostenere le proprie squadre del cuore. Purtroppo, almeno in questi ultimi giorni, le situazioni non sembrano migliorare e, ripetiamolo, nel caso dovesse essere dichiarato stato di pandemia, ogni manifestazione sportiva per ragion di causa, dovrà essere necessariamente sospesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Tifosi della Juventus infuriati: “Non accettiamo queste farse!”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK