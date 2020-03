I tifosi della Juve sono insorti contro le “possibili” decisioni di chiudere il campionato con dei Playoff. Infatti sui social è già polemica a riguardo.

L’ipotesi su come poter chiudere il campionato causa epidemia del Coronavirus non convince assolutamente una fetta di tifosi che infatti sui social sta scatenando polemiche a riguardo di eventuali scelte adottabili qualora l’epidemia dovesse peggiorare alla fine, ricordiamolo, del decreto emanato dal governo fino al 3 aprile che ha temporaneamente sospeso il campionato. Una polemica che vedrebbe i tifosi scontenti dell’eventualità Playoff tra le prime 4 squadre. Infatti i tifosi hanno detto: “È paradossale che gli stessi che gridavano alla farsa ora vogliano a tutti i costi fare i Playoff. Mancano esattamente 13 partite e o si gioca, sperando che la situazione naturalmente migliori, o a questo punto, sospendiamo definitivamente il campionato senza assegnare un vincitore. Ripartiamo dal prossimo torneo”.

Tifosi della Juventus infuriati: “Non accettiamo queste farse!”

Un dissenso per l’eventuale soluzione Playoff che vedrebbe fronteggiarsi le prime 4 squadre in classifica. Una soluzione che in effetti è normale generi perplessità anche e sopratutto vista la posizione attuale della Juventus prima in classifica. I tifosi infatti hanno ribadito: “Piuttosto non assegnatelo ( in riferimento allo scudetto). Possiamo ribadire che l’ipotesi Playoff è ridicola? Chi ha solo pensato un’idea simile potrebbe cambiare mestiere. Noi juventini saremo per la non assegnazione. C’è un emergenza grave e l’anno è diventato particolare per mille motivi, fermiamo tutto e basta! Utilizzate la classifica solo per la prossima Champions. Mancano ancora 12 giornate, i Playoff per decidere -ora- la classifica sarebbero una vera e propria ingiustizia, la classifica è parziale. C’è chi poi, invece, si è scagliato pesantemente contro l’Inter: “vogliono lo scudetto tramite Playoff, non vi smentite mai! L’inter lo scudetto lo ha perso e facendo così si ritornerebbe come nel 2006! Piuttosto non assegnatelo e basta. Prendere due sberle a/r, per di più con un ritorno a porte chiuse e senza tifosi brucia. Come può anche solo venirti in mente di proporre una “genialata” come i Playoff per poter vincere il solito scudetto di cartone? Insomma la situazione è tesa e l’eventualità Playoff non convincerebbe affatto i tifosi della Juventus.

