Juventus, Cristiano Ronaldo non torna a Torino

L’emergenza Coronavirus è scoppiata anche in casa Juventus dopo che Daniele Rugani e il club bianconero hanno annunciato la posività del giocatore. Squadra in quarantena, come da protocollo.

Cristiano Ronaldo non si trovava a Torino nel momento dell’annuncio. E’ infatti in Portogallo, nella sua Madeira, dove era andato a far visita alla madre, colpita nelle scorse settimane da un malore. La Juventus gli aveva concesso due giorni liberi, ma adesso la situazione è cambiata.

Ancora ufficialmente la partita Juventus-Lione di Champions League non è stata rinviata, ma dopo la positività di Rugani è assolutamente improbabile che la sfida possa disputarsi. La Juve ha comunicato che Ronaldo resterà ancora in Portogallo «in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso».

Le motivazioni di Ronaldo

Cristiano Ronaldo è uno degli sportivi più seguiti dell’intero pianeta e “restando a casa dà sicuramente l’esempio giusto. Tanto più che la serie A è ferma e che anche la sfida contro il Lione va verso il rinvio. Il portoghese continuerà ad allenarsi a casa e non ci sono dubbi sulla sua professionalità, in attesa di tempi migliori. E’ scontato dire che quando Juventus-Lione si giocherà lui sarà regolarmente al suo posto.

Il suo rientro posticipato è anche per dare tranquillità alla sua famiglia e restargli accanto. A Madeira non si trovano solo la mamma e la sorella Elma, ma anche la compagna Georgina con i suoi quattro figli. Ed è logico non volerli lasciare soli in questo momento.

