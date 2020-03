Juventus, in 121 sono in isolamento domiciliare

La positività di Daniele Rugani al test del Coronavirus ha chiaramente messo in allarme tutta la Juventus. Non solo i calciatori, ma anche tutti coloro i quali ruotano attorno alla squadra. Dai tecnici ai magazzinieri.

Un numero molto alto di persone che adesso dovrà osservare la cosiddetta “quarantena”. Lo si evince anche da una nota che è stata pubblicata sul sito del club bianconero.

“A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani, si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti” si legge nella nota.

Attività calcistiche dunque sospese, almeno per il momento. Dobbiamo ricordare che la serie A sarà ferma almeno fino al prossimo 3 aprile. E che la Uefa ha ufficializzato già il rinvio della partita Juventus-Lione di Champions League. Sfida che era in programma martedì prossimo ma che ovviamente non può assolutamente essere disputata a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito anche i bianconeri.

