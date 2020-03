In assenza di comunicazioni ufficiali, la Uefa avrebbe deciso di sospendere le competizioni sportive europee: Champions e Europa League.

La Uefa verso la sospensione definitiva delle competizioni in Champions League e Europa League. Infatti dopo che la Uefa è venuta a conoscenza della sospensione del campionato causa Coronavirus starebbe pensando ad una soluzione drastica ma necessaria, infatti si prospetta l’ipotesi sospensione definitiva di tutte le competizioni europee. In mancanza però di un comunicato ufficiale la Uefa avrebbe deciso: il più alto ente calcistico ordinerà immediatamente la sospensione con rinvio da stabilire del 16 turno di Europa League previsto per questa sera. Ciò, naturalmente, includerebbe la sospensione anche delle partite di Champions previste per la prossima settimana: Barcellona – Napoli e Real Madrid – Manchester City, dopo che per altro la squadra madrilena è finita in quarantena a causa della positività di un giocatore della squadra di basket.

la Uefa avrebbe deciso, sospensione di Champions e Europa League

Una sospensione necessaria quella della Uefa che avrebbe deciso in base alle ultime news poco rassicuranti sull’emergenza Coronavirus che sta dilagando a macchia d’olio. La sicurezza è quindi la priorità. Una manovra di buon senso quella della Uefa, anche perché dopo ieri il mondo del calcio è stato vittima – in prima linea – della diffusione del virus, infatti, come già sappiamo, il giocatore della Juventus e della nazionale Italiana Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus, ora in isolamento con il resto della squadra bianconera al JHotel alla Continassa (stanno tutti bene). La Uefa quindi è costretta a prendere provvedimenti necessari per limitare l’espansione del Virus e, da quanto risulta, attuerebbe una sospensione definitiva di entrambe le competizioni: Champions e Europa League nei prossimi giorni.

