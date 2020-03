Dalla Spagna arriva una importante novità in chiave mercato, la Juventus sarebbe interessata a Benzema per la prossima stagione. Il Real potrebbe cederlo.

Secondo un sondaggio di Elgoldigital la Juventus per la prossima stagione starebbe sondando l’ipotesi di prendere l’attaccante francese così da poter riformare quella coppia tanto funzionale e blasonata che negli anni ha scritto la storia del Real Madrid vincendo qualsiasi competizione, un ritorno di CR7 – Benzema potrebbe essere la soluzione ma anche la garanzia per il presente bianconero, voglioso di Champions. Dalla Spagna infatti sembrano arrivare conferme a riguardo. Un nome che senza ombra di dubbio farebbe gola a qualsiasi squadra altolocata, un binomio davvero vincente quello di Cristiano Ronaldo e Benzema e se, davvero, ci fosse la possibilità Paratici & co non si faranno scappare l’occasione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus smentisce la fake news: “Dybala non è positivo al Coronavirus”

Juventus Calciomercato, dalla Spagna: “bianconeri su Benzema”

La Juventus oltre a pensare al futuro avrebbe necessità di vincere nell’immediato e senza omettere la verità, il vero obiettivo di questi tempi e -sopratutto- la vittoria della Champions che manca da troppo tempo. Obiettivo dichiarato dei bianconeri che deve avere anche delle conferme, i profili sul calciomercato da seguire devono essere -necessariamente- calciatori abituati a vincere in questi ambienti, ma sopratutto, con tanta esperienza a livello europeo. Benzema è oggettivamente uno degli attaccanti più forti che -attualmente- militano nel calcio europeo, portarlo a Torino riformando quel binomio così vincente che, ricordiamolo, ha permesso al Real Madrid di vincere (tre volte consecutive) la Champions League sarebbe, senza ombra di dubbio, una certezza. Benzema quindi obiettivo concreto dei bianconeri nonostante l’età, il francese come Higuain è un classe ’87 non proprio l’ideale per una squadra che ha già troppi esuberi over 30 ma che dall’altro punto di vista potrebbe dare quella certezza nel presente riformando una coppia d’attacco formidabile che ha vinto tutto. Paratici monitorerà attentamente la possibilità di portare il francese a Torino, consapevole di una rivalità di mercato sentita, infatti molto interessate al francese ci sono sia Bayern che PSG. Ma siamo certi che se la volontà aspettasse unicamente al francese la scelta cadrebbe certamente sui bianconeri, con la possibilità di riabbracciare il suo amico e ex compagno Cristiano Ronaldo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Chiellini, cuore di capitano: il messaggio conquista i tifosi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK