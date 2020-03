Lega Serie A: “La stagione terminerà nei prossimi mesi”

La Lega Serie A continua a mostrare ottimismo sulla possibile conclusione del campionato. L’idea è di attendere la fine dell’emergenza.

È arrivata oggi la nota dell’associazione dei club di Serie A. Al momento non è stata presa nessuna decisione. L’idea e il piano sembra essere quello di attendere la fine dell’emergenza per fare un punto della situazione e per decidere il da farsi. Tante le ipotesi sul campo, tra cui quella di playoff e playout.

Questo il comunicato, apparso sul sito ufficiale della Lega: “La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell’impatto del COVID-19 sull’attività sportiva. La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. A tal fine la Lega Serie A, il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A“. Insomma, filtra un leggero ottimismo, per quanto tutto resti ancora in alto mare. La convinzione è che la stagione possa terminarsi nei prossimi mesi.

