Spadafora attacca la Lega: “Tutela solo interessi economici”

Vincenzo Spadafora è tornato sull’argomento del possibile proseguimento del campionato di Serie A. Queste le sue parole, non poco polemiche.

Intervenuto ai microfoni de ‘La Vita è in diretta’, trasmissione in onda questo pomeriggio su Rai Uno il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato della possibile conclusione dei campionati, rilasciando delle importanti dichiarazioni. Queste le sue parole: “Il calcio è un po’ un mondo a sé, è anche una cosa importantissima, ma c’è stato un momento in cui la Lega di Serie A avrebbe dovuto assumere una responsabilità, che non ha voluto assumere dicendo che era il governo che doveva farlo. Poi lo abbiamo fatto, ma perché facendolo noi la Lega vede tutelati i propri interessi economici. Meglio tardi che mai. Ora basta con le polemiche, è giusto fermarsi in questo momento“.

