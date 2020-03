La battuta sulla Juventus potrebbe costare a Mario Balotelli.. L’attaccante del Brescia rischia infatti una multa: ecco le ultime.

“La Juventus l’hanno fatta tornare prima, poi lo stop“. Questa la battuta di Mario Balotelli, fatta in una diretta su Instagram e su altre piattaforme social. Una frase che però potrebbe costare caro all’attaccante del Brescia. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ per l’ex Inter e Milan potrebbe arrivare una multa. La situazione però è ancora in evoluzione, visto anche il blocco del campionato. Il Brescia comunque ha deciso di dissociarsi fin dal primo minuto. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà.

