La Gazzetta ci ricasca con un titolo completamente fuori luogo sul difensore Daniele Rugani (purtroppo positivo al Covid-19) e i tifosi insorgono sul web.

Un titolo che non ha fatto contenti i tifosi della Juventus, un mancato -secondo loro- tatto nei confronti di un ragazzo che è stato appena riscontrato positivo al Coronavirus, e come sempre i titoli della Gazzetta fanno discutere e, forse, arrivano nel momento meno opportuno per parlare di certi fattori di campo.

Gazzetta, titolo fastidioso su Rugani: i social insorgono

Un titolo che per molti tifosi risulta infelice sopratutto inadatto in un momento così particolare, come l’emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo nel nostro paese. Davanti a certe realtà bisognerebbe pensare più al lato umano e, forse dopo, a tutto il resto.

