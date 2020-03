Bufala morte Buffon, ecco che cosa è successo

Bufala morte Buffon: è circolata oggi una notizia sulla finta scomparsa dell’estremo difensore della Juventus. Ma ecco che cosa è successo.

Oggi 15 marzo è circolata una bufala riguardante la morte di Gianluigi Buffon, che sarebbe avvenuta in un incidente stradale. La fake news si è, come sempre accade, diffusa tra WhatsApp e Facebook. “ATTENZIONE: Sta girando la foto di Buffon morto in un incidente. Non aprite è un virus e non accettate la chiamata +39-3476301066 è un virus. Fonte RAI“: questo è stato il copione.

Bufala morte Buffon, ecco tutta la verità

Ovviamente la Rai non c’entra nulla in questa storia. L’estremo difensore bianconero sta benissimo e non è stato coinvolto in nessun incidente. In più non ci sono alcun virus innescati da telefonate. Un qualcosa di cui forse non si aveva certo bisogno in una situazione come quella che si sta vivendo. La speranza è che questa catena finisca per spezzarsi e per non circolare più.

