Cristiano Ronaldo, i suoi alberghi diventano ospedali? La verità

La notizia degli alberghi di Cristiano Ronaldo che diventano ospedali è diventato un vero e proprio giallo. Ma qual è la verità?

“Cristiano Ronaldo aprirà i suoi alberghi per trasformarli in ospedali utile in questa emergenza per il Coronavirus“. Questa è la notizia che è circolata nelle ultime ore. La notizia ha iniziato a girare immediatamente su tutti i canali social ed è rimbalzata in tutto il mondo. Immediatamente però è arrivata la smentita dell’entourage del portoghese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Coronavirus, in isolamento anche l’arbitro di Juventus-Inter Marco Guida

Cristiano Ronaldo trasforma gli alberghi in ospedali? Fake news

Quest’ultima ha infatti bollato come fake news queste voci Il lusitano negli scorsi giorni ha comunque lanciato un messaggio di vicinanza a pazienti e malati, che è stato apprezzato anche dall’Oms. Ulteriori gesti di solidarietà potrebbero comunque arrivare nei prossimi giorni. E per il momento intanto in terra portoghese sono arrivate le prime misure restrittive da parte del Governo, per quanto i casi siano maggiormente contenuti rispetto a Italia e Spagna.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK