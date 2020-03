Mancini: “Siamo pronti all’eventuale rinvio degli Europei”

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato del possibile rinvio degli Europei. Queste le sue dichiarazioni.

L’emergenza Coronavirus potrebbe portare a delle decisioni importanti, oltre a quelle già prese, ossia la sospensione dei campionati nazionali e delle coppe europee. Il riferimento è ovviamente agli Europei. Ci sarà il rinvio? A intervenire sulla questione è stato il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

Rinvio Europeo, Mancini : “L’argomento sarà affrontato martedì”

Queste le parole del ct, rilasciati ai microfoni della Rai: “Martedì credo che sapremo meglio tutto, anche come andrà a finire questa stagione. Se dovessero rinviare l’Europeo, i campionati potrebbero finire tranquillamente. Quindi da martedì potremo affrontare quest’argomento. Per me va bene tutto, perché la cosa più importante è tutelare la salute di tutti. Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo. Siamo aperti a tutto, anche a giocare a novembre. Sono sicuro che quando ricominceremo sarà ancora tutto più bello, perché ritroveremo la libertà e sono convinto che anche noi riusciremo a fare molto di più. Queste situazioni ti fanno capire tante cose e diventare migliori”. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà.

