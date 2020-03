Emergenza coronavirus, il gesto commovente di CR7

Che Cristiano Ronaldo fosse un grande campione lo sapevamo già. A conferma dello spessore della sua persona arriva però anche un’altra notizia, direttamente dal Portogallo e ripresa da Marca.

Il campione portoghese è proprietario in patria di una catena di hotel, che in questo momento storico, con il turismo fermo, sono di fatto inutilizzati. L’emergenza Coronavirus ancora non è grande come nel nostro paese, ma è sempre bene farsi trovare organizzati. Per questo motivo Ronaldo ha deciso di trasformare i suoi alberghi in ospedali, pronti per affrontare questa pericolosa malattia. Ovviamente a titolo gratuito.

Ma Ronaldo è voluto andare ancora oltre, confermandosi campione di generosità. Ha deciso infatti di pagare di tasca sua medici, infermieri e tutto il personale necessario per allestire questi ospedali temporanei. Un gesto concreto per aiutare il Portogallo nella battaglia contro il Coronavirus. Con la speranza che questa pandemia provochi meno morti possibili e che questo periodo passi al più presto.

Ronaldo, come sappiamo, al momento si trova ancora nella sua Madeira insieme alla compagna Georgina e ai suoi figli. Aveva lasciato l’Italia subito dopo Juventus-Inter, prima che si decidesse il rinvio della sfida contro il Lione di Champions League. Al momento non si sa quando il campione portoghese tornerà a Torino. Ma del resto non c’è fretta, visto che la serie A è ferma fino al prossimo 3 aprile (ma lo sosta è destinata ad allungarsi) e che le competizioni europee sono state bloccate dell’Uefa.

