Calciomercato Juventus, accelerata per Donnarumma

In questi giorni nei quali la serie A è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, si intensificano le voci di calciomercato in vista della prossima stagione. Nessun dubbio da parte della dirigenza bianconera, che vuole continuare ad avere una rosa ampia e di grande qualità.

E c’è tanta voglia anche di rinnovare l’organico, ringiovanendolo. Dopo aver già chiuso a gennaio l’acquisto di Kulusevski, infatti, la Juventus ha intenzione di prendere altri giovani di talento. Per questo nel mirino ci sono Aouar e Tonali, tanto per fare due nomi.

Ma a quanto pare la Juventus adesso punta a fare sul serio anche per arrivare ad un nuovo portiere, Gianluigi Donnarumma del Milan. Nonostante abbia da poco rinnovato il contratto all’estremo difensore titolare, il polacco Szczesny. Del resto rimane ancora da capire quale sarà il futuro di Buffon, se deciderà di continuare a giocare o appendere i guantoni al chiodo.

Calciomercato Juventus: serve una somma importante

Il contratto di Donnarumma con il Milan scadrà nel 2021 e ancora non si è arrivati ad alcun accordo riguardo il rinnovo. Il club rossonero è intenzionato a chiedere per il suo portiere titolare, che ha già una grande esperienza in serie A nonostante sia un classe 1999, una somma non inferiore ai 50 milioni di euro.

Ma il prezzo potrebbe abbassarsi, specie se nei prossimi mesi non arriverà alcun rinnovo contrattuale. La Juventus insomma continuerà ad osservare la situazione, pronta magari a sferrare l’assalto decisivo per accaparrarsi il portiere titolare della nazionale.

