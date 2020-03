Michela Persico, fidanzata di Daniele Rugani positiva al Coronavirus

Michela Persico giornalista di Sport Mediaset e fidanzata di Daniele Rugani è stata riscontrata positiva al Coronavirus, ad annunciarlo è proprio lei.

La giornalista di Sport Mediaset e fidanzata di Daniele Rugani è positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata proprio lei in un video su Instagram: “Sono positiva al Coronavirus ma sono asintomatica”. Con queste parole la giornalista ha registrato un video sul suo profilo personale social, aggiungendo: “Sono risultata positiva ma sono anche asintomatica! Ma ci tengo anche a rassicurarvi sulla mia attuale stato di salute, sto bene. Vi devo ringraziare per il vostro affetto. Ci tengo a fare questo video perché ho avuto esito positivo al tampone e voglio comunque tranquillizzarvi, sto benissimo. Non ho alcun sintomo. Questo però serva di monito a far capire che ci sono tanti casi come me in giro, basta stare a casa e se sale la febbre prendere un po’ di tachipirina. Io e Daniele siamo risultati positivi ma asintomatici. Voglio fare questo video per rassicurarvi ma avvertirvi che dovete stare in casa e uscire solo per motivi strettamente necessari. Si può essere positivi anche senza saperlo. Bisogna evitare contatti con persone che potrebbe avere difese immunitarie più basse delle nostre, bisogna pensare alla propria salutare ma anche a quella degli altri. Restiamo in casa e tutti noi insieme riusciremo a sconfiggere questo brutto ricordo e vedrete che andrà tutto bene”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Serie A, entro il 9 maggio bisogna tornare in campo. Oltre non si può

Ricordiamo che Michela Persico è fidanzata con il difensore della Juventus Daniele Rugani, che è stato anche il primo calciatore a risultare positivo al tampone per il Coronavirus, ora anche lui in buono stato di salute e in isolamento al Jhotel.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Rugani live: “Sto bene, non vedo l’ora di riabbracciare i miei cari”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK