Coronavirus, oggi giorno decisivo per il calcio: a Nyon si decide?

Oggi potrebbe essere un giorno decisivo per il mondo del calcio. Ecco cosa potrebbe succedere in quel di Nyon, sede dell’Uefa.

Oggi sarebbe stato il giorno di Juventus Lione, ritorno degli ottavi di Champions League. Tutto però è rinviato e bloccato a causa dell’emergenza per il Coronavirus. Anche nel mondo del calcio regna così l’incertezza e l’instabilità. Ed ecco che oggi, in quel di Nyon, l’Uefa dovrebbe prendere delle decisioni importanti, a partire dal sempre più probabile e inevitabile rinvio di Euro 2020.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Serie A, tutto dipende dall’Europeo?

Uefa, oggi si prende una decisione sul futuro?

Oggi scenderanno in campo Uefa, federazioni, leghe, club e calciatori. L’obiettivo è quello di recuperare campionati e coppe, spostando un po’ più in là l’Europeo, cercando di trovare un equilibrio e un senso logico nel calendario. Si cercherà di trovare un compromesso e di salvare il salvabile. In poche parole oggi si proverà a decidere quando e come si riprenderà a giocare. L’Uefa proverà a studiare una road map per tornare alla normalità, con dei gruppi di lavoro sempre pronti a studiare soluzioni e strategie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Uefa, ecco tutte le ipotesi per Champions ed Europei

Le riunioni partiranno alle ore 10 con la presenza di leghe, club e calciatori. In seguito alle 13 l’Uefa parlerà con le 55 federazioni nazionali. Infine, alle 14, avrà spazio a un Esecutivo straordinario. Insomma, si vuole provare a decidere qualcosa. Le sensazioni farebbero pensare a un inevitabile spostamento dell’Europeo. Questa decisione sarebbe ovviamente necessaria per poter concludere i campionati. Fondamentale in questo caso potrebbe essere anche il supporto della Fifa. Ed è per questo che il presidente Infantino ha telefonato ai segretari Uefa. Il mondo del calcio prova a organizzare e a trovare soluzioni. E oggi sarà un giorno fondamentale. Potrebbe però non essere l’ultimo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK