Juventus, ecco la quarantena di Paulo Dybala e la sua Oriana

Palleggi con il pallone in giardino e tanti esercizi in casa: ecco come stanno passando la quarantena Paulo Dybala e la sua Oriana.

In questo periodo di quarantena, anche i calciatori della Juventus provano a tenersi impegnati in varie attività. Questo è il caso di Paulo Dybala. A tenere compagnia all’attaccante argentino è la sua fidanzata Oriana Sabatini. I due inizialmente si sono impegnati in una serie di palleggi nel loro giardino di casa. Una sorta di gara condita da molto ironia e che è sta poi pubblicata sui rispettivi profili Instagram.

La coppia è apparsa comunque più affiatata e unita che mai. E a dimostrarlo sono anche gli esercizi casalinghi, con tanto di differenze tra aspettative e realtà.

Paulo Dybala e la sua dolce metà negli scorsi giorni hanno comunque tenuto compagnia ai loro follower attraverso degli esperimenti culinari. Insomma, i due stanno cercando di trascorrere questi giorni difficili provando a strappare un sorriso ai loro seguaci.

