Matuidi positivo al Coronavirus. Il comunicato della Juventus

Blaise Matuidi è il secondo calciatore bianconero ad essere risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato la stessa Juventus che sta continuando a sottoporre ad accertamenti quotidiani tutti i suoi tesserati. Il calciatore francese segue Daniele Rugani che ruppe il ghiaccio in Serie A risultando il primo col Covid-19. Al pari di circa 120 dipendenti, calciatori, dirigenti e tesserati, il Campione del Mondo è già in quarantena.

Matuidi con il Coronavirus

«Il calciatore Blaise Matuidi è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19 – si legge nel comunicato -. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico». In giornata, la società bianconera ne aveva divulgato un altro riguardante la squadra femminile. «Juventus comunica di aver disposto l’isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19. Si specifica che le calciatrici sono tutte asintomatiche».

