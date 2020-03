Michela Persico ha annunciato di essere incinta e molto preoccupata per il proprio figlio, visto che sia lei che Rugani sono positivi al Coronavirus.

Le dichiarazione arriva dalla stessa giornalista e fidanzata del calciatore della Juventus Daniele Rugani entrambi, infatti, sono stati da poco risultati positivi al Coronavirus e le preoccupazione per il figlio non sono a poche. “Sono incinta ma che succederà adesso? Non riesco ancora a parlarne, devo capire cosa succederà al nostro bambino. Spero che il virus non incida sulla gravidanza. I medici mi assicurano che non dovrebbero esserci problemi, ma provate a mettervi nei miei panni, sono davvero molto spaventata”. A rivelare la notizia è stata la stessa Michela Persico al settimanale “Chi”, come sappiamo, sia lei che il compagno calciatore della Juventus Daniele Rugani sono risultati positivi al Coronavirus e, attualmente, stanno trascorrendo la quarantena separati.

Juventus, Rugani e la fidanzata Michela Persico aspettano un figlio

La giornalista ha poi ribadito: “Ci stavamo già preparando per fare l’annuncio ufficiale della gravidanza, doveva essere un momento di estrema gioia, invece la vita ci ha tradito così. Ma bisogna essere anche ottimisti, ci rialzeremo più forti di prima!” Volevamo cogliere l’occasione per fare un augurio speciale da tutta la redazione di Juvelive a Daniele e Michele per la splendida notizia.

