Il Polpo si allena su Instagram con la maglia bianconera del compagno e amico Blaise Matuidi, il web impazzisce e sogna già il comeback per il prossimo anno

Il polpo fa impazzire il web, infatti, per solidarietà all’amico e compagno di nazionale Blaise Matuidi, recentemente risultato positivo al Coronavirus, Pogba ha deciso di allenarsi a suon di musica rap con la maglia del suo amico. Ma la particolarità è che al posto di scegliere la maglia della nazionale, il Polpo ha preferito quella bianconera della Juventus, un indizio di mercato ben chiaro per molti. Il gradito ritorno del fenomeno potrebbe essere sempre più concreto. Il Polpo fa letteralmente scatenare il web, con un sacco di messaggi entusiasti.

Pogba si allena su Instagram con la maglia bianconera di Matuidi, indizio di mercato?

Un messaggio diretto per molti tifosi che con questo video darebbero certificato il ritorno del francese a Torino nella prossima finestra di mercato. Il #comeback che tutti sognano, staff in primis. E Pogba di certo, non smette di illuderci. Paratici è chiaramente interessato al profilo del francese, a Torino ha dimostrato di avere quel talento e qualità che oggi forse mancano nel settore di centrocampo. Il ritorno di Pogba è certamente il sogno numero del calciomercato, l’ipotesi da cogliere e che certificherebbe classe ad un centrocampo che oggi sembra più in crisi rispetto a qualche anno fa. L’avvento di CR7 che fa sempre più gola a campioni vogliosi di riconfermarsi e vincere tutto e sicuramente il Polpo a Torino ha trovato la sua seconda casa e tanti cari amici come appunto il compagno di nazionale Matuidi o Paulo Dybala. I tifosi intanto sognano e sotto il post Instagram del francese non smettono di ripetere una parola che per tutti sarà l’unica cosa che conta “Torna a Torino”. Si prospetta una sessione di fuoco per il calciomercato 2020-2021 e se la Juve dovesse ritrovare Pogba sarebbe di certo proiettata alla conquista di qualsiasi titolo. Sognare, quindi, non è importante, è l’unica cosa che conta.

