Calciomercato Juventus, due rivali pericolose per Aouar

Uno degli obiettivi di Calciomercato Juventus in estate sarà Houssem Aouar. Il centrocampista francese piace tanto al club bianconero, che lo ha visto anche da vicino come avversario nell’ottavo di finale di Champions League contro il Lione. Un mediano giovanissimo ma con grande qualità.

Per il club francese sarà molto complicato riuscire a trattenere nei prossimi mesi il suoi gioiello, ma ha già una consapevolezza. Ovvero che dalla sua cessione riuscirà a ricavare molti milioni di euro. Perché oltre alla Juventus ci sono anche altri club interessati e dunque è facile prevedere per lui un’asta. Si parte da almeno 65 milioni.

Le rivali per Aouar

Per la Juventus come detto però non sarà facile riuscire ad arrivare al giocatore, perché ci sono altri top club pronti a prenderlo. Uno di questi è il Psg, squadra numero uno di Francia, che non lesina mai gli sforzi economici quando può prendere un campione. Aouar potrebbe scegliere il club parigino per rimanere in patria.

Ma la rivale più pericolosa per lui – come scrive The Sun – è il Manchester City. Altra squadra che ha la possibilità di aprire il portafogli e che potrebbe prendere il francese per accontentare Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo stravede infatti per Aouar e vorrebbe consegnargli una maglia da titolare nei citizens. Il centrocampista del Lione potrebbe prendere il posto di Fernandinho nell’undici del City.

