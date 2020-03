Juventus, Marchisio: “Pogba a Torino rinascerebbe!”

Il principino Marchisio ne è certo, se Pogba tornasse in bianconero potrebbe rinascere e ritrovare la forma smagliante che l’ha contraddistinto negli anni.

Il principino in una lunga intervista su Tuttosport ha parlato di diversi argomenti: del calciomercato bianconero per il futuro e dell’eventuale ritorno del suo ex compagno Paul Pogba. A tutto Marchisio, l’ex numero 8 ha parlato di diverse situazioni in casa bianconera, dal presente e del futuro. Alla domanda di cosa ne pensa del centrocampo che ha fatto la storia della Juve, cioè quello composto da lui, Pirlo, Vidal e Pogba, e appunto sul francese il principino ha voluto soffermarsi sul possibile ritorno in bianconero: “Sarei entusiasta di un eventuale ritorno di Pogba! Già gli dissi a tempo debito che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva andarsene, avrebbe dovuto scegliere la Spagna. Detto questo, un suo eventuale ritorno sarebbe estremamente positivo per l’ambiente, alla Juventus può rinascere, i tifosi lo amano. Sono sicuro darebbe tantissimo ai bianconeri e sinceramente ci sarebbe bisogno di uno come lui a centrocampo in questo momento: un grande professionista perfetto per vestire la maglia bianconera”. Senza mezzi termini -dunque- il principino apre ad un eventuale ritorno di Pogba sotto la Mole, già ieri abbiamo visto il Polpo protagonista di un siparietto social in cui vestiva la maglia bianconera durante gli allenamenti in casa, anche per solidarietà all’amico e compagno di nazionale Matuidi, da poco risultato positivo al Coronavirus. I segnali di mercato sono sempre più chiari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Pogba si allena su Instagram con la maglia bianconera di Matuidi, indizio di mercato?

Un ritorno voluto anche dal Principino, quello del suo ex compagno di reparto che ha glorificato e fatto la storia della Juve formando uno dei centrocampo, a detta di molti, più forti della storia del calcio. E come dicevamo poc’anzi a mandare continui segnali sull’eventuale #comeback bianconero è lo stesso Polpo che giorno dopo giorno non smentisce l’affetto nutrito per la maglia bianconera, già col video di ieri postato sul suo profilo Instagram il francese ha fatto sognare non pochi tifosi che hanno commentato entusiasti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Rinnovi Juventus, Paratici non vuole abbandonare la vecchia guardia

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK