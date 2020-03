Raiola: “Pogba ora è concentrato sul Manchester, per il futuro si vedrà”

L’agente Mino Raiola ha affermato che Pogba ora pensa solo al ritorno col Manchester ma che sul futuro si vedrà, parole che sanno di cessione a fine anno.

Il centrocampista francese è reduce da anni turbolenti in quel di Manchester, quest’anno infatti ha giocato solo otto partite fra tutte le competizioni disputate dallo United, complice anche un infortunio alla caviglia che l’ha tenuto fuori da fine 2019. Il procuratore del Polpo Mino Raiola tuttavia insiste dicendo che per il momento la priorità del centrocampista rimane comunque lo United, cercando con le sue prestazioni di arrivare alla qualificazione in Champions League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juventus, Marchisio: “Pogba a Torino rinascerebbe!”

Pogba è legato da un contratto con i Red Devils firmato nell’estate del 2016 di ben 5 anni con l’opzione del prolungamento fino al 2022, ma la sensazione che respirano un po’ tutti gli esperti di mercato è che, a fine stagione, il centrocampista possa lasciare Manchester per ritornare in Italia, nella sua seconda casa bianconera. “Paul sta attraversando un momento difficile in questo periodo, ma voglio essere chiaro che Pogba in questo momento si sta solo concentrando su una conclusione degna per il campionato del Manchester, devono qualificarsi in Champions”. Così ha detto il procuratore Raiola ai microfoni di Marca e ha aggiunto qualche importante informazione per il futuro: “Non possiamo sapere cosa accadrà dopo la scadenza del contratto, non possiamo saperlo di certo in questo momento. Ciò che conta ora è la squadra. Vedremo cosa potrà succedere più avanti, c’era molto interesse per lui l’anno scorso ed è stato impossibile cederlo. Ora vedremo cosa accadrà, ma non ha importanza in questo momento”. Una chiusura apparente che cela presunte ma concrete possibilità di un trasferimento a fine stagione, sappiamo tutti che in polpe c’è sicuramente la sua ex squadra, infatti la Juventus riabbraccerebbe volentieri il suo pupillo ma per farlo dovrà comunque intavolare una trattativa con il Manchester, ma la sensazione dell’ambiente e -in generale- di buona parte dei tifosi è di un #comeback certificato, lo stesso Polpo non smentisce l’affetto bianconero, pensiamo alla storia di Instagram di qualche giorno fa, in solidarietà all’amico Matuidi, il Polpo si è allenato con la maglia bianconera. Paul Pogba alla Juventus è un sogno possibile ma non sarà comunque facile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Pogba si allena su Instagram con la maglia bianconera di Matuidi, indizio di mercato?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK