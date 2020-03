Tonali è l’uomo nuovo del centrocampo della Juve. Fitti contatti col Brescia

Nonostante l’emergenza legata al Coronavirus, continnuano i contatti tra la Juve e il Brescia per portare il gioiello Tonali alla corte di Sarri.

Se Miralem Pjanic partirà, così come sembra, la Vecchia Signora farà di tutto per arrivare a Sandro Tonali. I contatti tra Juventus e Brescia sono diventati fitti e il calciatore gradisce particolarmente la destinazione. Ad approfondire l’argomento questa mattina è stato il Corriere dello Sport che si è focalizzato sull’operazione in questione. Il club del presidente Cellino è entrato nell’ottica di vendere il giovane centrocampista per realizzare una grande plusvalenza. A Vinovo, invece, si sta ringiovanendo la rosa come rappresenta l’operazione Kulusevski.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, c’è uno scambio all’orizzonte con la Roma

Tonali alla Juve per il dopo-Pjanic

«Pjanic è oggi tutt’altro che incedibile – scrive il quotidiano capitolino -. Il mercato della Juve è storicamente fatto di grandi cessioni per supportare grandi colpi. Se nelle ultime due stagioni la dirigenza bianconera ha saputo anche resistere agli assalti arrivati per il suo regista, ora che si avvicina ai trent’anni potrebbe essere più sacrificabile di altri big. Con il Psg che tornerà all’assalto, c’è anche quel feeling mai tramontato con le grandi della Premier (vedi City oltre che Chelsea) e Liga (Real e Barça). E il dopo Pjanic? C’è quel sogno Pogba che non tramonta mai, con Houssem Aouar ora prima alternativa al grande ritorno del francese, non l’unica. Mentre tutta un’altra storia, indipendente da altri intrecci, è quella legata a Sandro Tonali».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK