Calciomercato Juventus, chi per il dopo Pjanic?

Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ma quali possono essere i sostituti?

Il campionato è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Ed ecco che torna d’attualità il calciomercato. In casa Juventus si prova a pensare al futuro e a sciogliere alcuni importanti nodi. Tra questi c’è senza alcun dubbio il futuro di Miralem Pjanic. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il centrocampista bosniaco potrebbe lasciare Torino per tentare l’esperienza in Liga. Su chi potrebbero puntare i piemontesi come sostituto?

Pjanic lascia la Juventus, Calciomercato: ecco i possibili sostituti

Il primo nome è senza alcun dubbio quello di Paul Pogba. Il ritorno del francese resta sempre un argomento caldo. La pista però sarebbe un po’ complicata. Ed ecco che gli occhi della Vecchia Signora sarebbero finiti anche su Sandro Tonali, gioiello del Brescia, e Houssem Aouar, talento del Lione.

Ma c’è un nome che sarebbe in cima alla lista dei desideri di Maurizio Sarri, ossia Jorginho del Chelsea. Il tecnico dei bianconeri l’ha avuto nelle sue esperienze a Napoli e in quel di Londra. Le sue caratteristiche potrebbe essere quelle ideali per il suo gioco. Insomma, ora non resta che vedere che cosa accadrà.

