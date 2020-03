Orsolini, per la Juve possibile nuovo affare con la Roma

La Juventus potrebbe ricomprare Orsolini dal Bologna e girarlo alla Roma. Si profila una nuova operazione in tandem con i capitolini dopo Mandragora.

Riccardo Orsolini resta uno dei nomi più caldi del mercato italiano. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esterno è finito in orbita Roma. Questo, però, con il benestare della Juventus che dovrebbe prima riprenderlo dal Bologna. Secondo quanto evidenziato dal quotidiano capitolino, infatti, verrà riacquistato dalla Juventus in estate. Poi però potrebbe poi ripartire subito per accasarsi alla Roma. I giallorossi vogliono puntare su di lui nel caso in cui Cengiz Under dovesse lasciare la Capitale.

Non solo Orsolini sull’asse Roma-Torino

Non c’è solo Orsolini ad animare i discorsi di Juventus e Roma. Viaggia sull’asse Torino-Roma anche lo scambio tra Rolando Mandragora e Kevin Cristante. Il primo, di rientro dal prestito all’Udinese finirebbe all’Olimpico, l’ex atalantino allo Stadium. Le cessioni garantirebbero plusvalenze ad entrambi i club. La linea guida sarebbe quella di tenere un giocatore acquistato per un periodo minimo di 24 mesi, quindi per due stagioni, consentendo così al club di ammortizzarlo parzialmente. Nello stesso tempo valorizzarlo, così da consentire appunto una ricca plusvalenza.

