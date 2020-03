Juventus, Dybala: “Rinnovo sempre più vicino, ennesimo no al PSG”.

Paulo Dybala è il presente ma anche il futuro della Juventus. Ennesimo no secco alla corte del PSG, rinnovo sempre più vicino.

Il destino del numero 10 della Juventus Paulo Dybala sembra sempre più deciso, in senso positivo. Infatti Paulo dopo che giusto la scorsa estate sembrava allontanarsi definitivamente da Torino, quest’anno più che mai ha saputo riconfermare le doti da puro fantasista decidendo partite importanti e siglando gol spettacolari. Dybala e la Juventus proiettati quindi all’imminente rinnovo di contratto, volontà di entrambe le parti. La Juventus ha rifiutato un’ennesima offerta del PSG che già la scorsa estate sembrava molto interessata alle doti del fantasista argentino, il giocatore è fortemente richiesto da Leonardo che lo porterebbe a Parigi molto volentieri. Dybala vuole però rimanere in bianconero diventando a tutti gli effetti una colonna portante e una bandiera, proprio come l’altro numero 10 che ha fatto la storia dei bianconeri (Alex Del Piero). Dybala come Del Piero quindi, probabile carriera tutta bianconera, almeno è il desiderio di società e tifosi, infatti i supporter lo amano e lui alla Juventus sembra aver ritrovato quella lucidità che – a tratti – lo scorso anno sembrava aver smarrito.

La Juventus quindi propensa a blindare il proprio campione, preservandolo da eventuali offerte faraoniche che già da tempo sembrano arrivare. Il primo grande interessato sarebbe Leonardo che per portarlo a Parigi sarebbe disposto a offrire cifre decisamente importanti, ma la volontà del giocatore è comunque quella di rimanere a Torino. Dybala è attualmente una pedina fondamentale per l’attacco bianconero che sembra, per altro, aver trovato complicità col suo partner offensivo Cristiano Ronaldo. Un binomio che sta dando grandi certezze e ottimi risultati, di conseguenza la Juventus sembra propensa al rinnovo immediato così da evitare ulteriori tentativi di calciomercato. L’unica certezza che Dybala sarà destinato a diventare una colonna importante per la storia della Juventus e con le sue doti ha tutte le carte per farlo.

