Coronavirus, l’altruismo di Cristiano Ronaldo: ecco la sua donazione

Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, sarebbe in arrivo un bel gesto altruistico da parte di Cristiano Ronaldo.

Nella battaglia contro il Coronavirus ha deciso di scendere in campo anche Cristiano Ronaldo. Il lusitano si è infatti unito all’iniziativa del suo agente Jorge Mendes. Il potente procuratore, come rivelato dal quotidiano spagnolo ‘As’, ha acquistato forniture mediche a consegnare all’ospedale São João di Porto. È previsto l’acquisto di duecentomila mascherine e camici protettivi per infermieri e medici, oltre a respiratori e altro materiale per aiutare i pazienti ricoverati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Coronavirus, il pesante sfogo di Selvaggia Lucarelli: ecco cosa ha detto

Cristiano Ronaldo, ecco la sua donazione nella battaglia contro il Coronavirus

CR7 si è già detto pronto a seguire l’esempio del suo agente e amico. Ed ecco che nei prossimi giorni il calciatore della Juventus passerà all’azione. coordinando tutte le ordinazioni da Madeira, dove è attualmente in quarantena assieme alla famiglia e alla madre, dimessa dopo un ictus che l’aveva colpita il 3 marzo scorso. Ronaldo ha deciso di scendere in campo, dimostrando di essere un campione non solo sul terreno di gioco.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK