Juventus, Higuain scappato in Argentina? La replica del fratello Nicola

Gonzalo Higuain ha lasciato l’Italia nei giorni scorsi. L’attaccante della Juventus è riuscito, con voli privati, a raggiungere la sua Argentina per far visita alla madre. Questa la motivazione ufficiale. Alla quale però qualcuno forse non ha creduto, generando polemiche in questo periodo già così difficile per tutti.

E allora ci ha pensato il fratello del giocatore, Nicola, a fare chiarezza attraverso un post pubblicato su Instagram. Evidenziando nuovamente come Higuain sia tornato a casa solo per stare vicino alla mamma, che non sta bene, e con l’autorizzazione del club.

“Nostra mamma come molte altre persone al mondo sta lottando contro una malattia chiamata Cancro. Sicuramente a questi esseri notevoli importa pochissimo della salute di mia madre, importa solo menzionare la parola magica che in questo caso è Higuain, così funziona il business. Ovviamente ognuno sa a chi tocca questo messaggio e non mi piace generalizzare” ha scritto Nicola Higuain.

“Mio fratello Gonzalo – sottolinea il fratello – viaggia con l’autorizzazione del club e con un certificato di negatività del test di Covid-19 nel suo paese come qualsiasi cittadino argentino e sta svolgendo la quarantena richiesta dal nostro presidente. Higuain non è scappato, il suo desiderio è solo quello di accompagnare nostra madre in questa situazione indesiderabile. Si prega di non usare la parola magica in questo momento delicato per la nostra famiglia. Meglio mettere le forze nel fare ciò che è più importante. Grazie mille grazie”.

