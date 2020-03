Calciomercato Juventus, duello con la Roma per un mediano

Il calciomercato Juventus è ormai da tempo incentrato sulla squadra del prossimo anno. L’obiettivo del club bianconero è quello di ringiovanire l’organico, fornendo però delle utili alternative a mister Sarri in tutti i reparti. Questo periodo di sosta forzata per la serie A è utile per le squadre proprio per iniziare a programmare il futuro.

Non è un mistero che la Juventus farà dei cambiamenti a centrocampo, dove arriveranno senz’altro rinforzi. Indipendentemente dalla cessione o meno di Pjanic, indiziato numero uno per cambiare aria a fine stagione. Il rendimento del bosniaco è stato inferiore alle aspettative in questa stagione.

Calciomercato Juventus, un olandese in mediana?

C’è un nome davvero caldo che sta girando in questi giorni come possibile rinforzo della Juventus in estate ed è quello di Ryan Graverbech, possente mediano dell’Ajax classe 2002, ben 190 centimetri di forza e tecnica. Su di lui ci sono gli occhi di tanti club europei, tra cui anche quelli della Roma, che sembra essere in vantaggio sulle rivali. I lancieri lo valutano più di dieci milioni di euro.

Altri nomi caldi per il centrocampo

Non bisogna però dimenticare che la Juventus ha davvero tanti altri obiettivi sulla linea mediana. Il più caldo è il nome di Tonali, centrocampista del Brescia e della nazionale italiana. Anche su di lui ci sarà grande concorrenza. Piace anche Aouar del Lione e si è parlato anche di uno scambio tra i bianconeri e la Roma. Alla Juve piace Cristante e potrebbe offrire Mandragora in cambio.

