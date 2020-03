Calciomercato Juventus, per Icardi rivale a sorpresa

Icardi in panchina al Psg, ormai il trasferimento a fine stagione è certo. I bianconeri rimangono i più interessati, ma è subentrato anche il Milan!

Come nell’estate del 2019 l’effetto deja-vù sembra ripetersi, l’ex capitano dei nerazzurri Mauro Icardi sembra di nuovo lontano dalla sua attuale squadra dove attualmente milita (il Psg). Quale sarà la sua destinazione? La Juventus rimane la priorità, infatti come sappiamo già lo scorso anno il giocatore aveva dato il suo benestare per il trasferimento a Torino anche motivato dal rimanere in Italia dove si trova molto bene, insieme alla sua moglie e compagna Wanda Nara. Dalle ultime indiscrezioni di mercato arriverebbe però un nome clamoroso fra le rivali dei bianconeri per accaparrarsi l’argentino per la prossima stagione, stiamo parlando della rivale per eccellenza dell’Inter cioè il Milan. Un clamoroso interesse dei rossoneri all’ex capitano dell’Inter.

Il bomber argentino è ormai prossimo ai saluti con il Psg infatti avrebbe già comunicato a Leonardo il suo desiderio a fine stagione di tornare in Italia, dove ricordiamolo vivrebbe con sua moglie Wanda, costretta ogni volta ad andare a fare su e giù a Parigi visto che attualmente sta lavorando in televisione proprio qua in Italia. Una soluzione che renderebbe tutto più comodo ritornando quindi in Italia, facendo -letteralmente- una scelta di cuore. Il Psg era pronto a pagare il riscatto all’Inter di 65 milioni di euro ora la soluzione è clamorosamente cambiata. Icardi dunque vuole solo tornare in Italia e la Juventus è chiamata all’azione, infatti Fabio Paratici ha mandato già segnali d’interesse, di conseguenza per acquistare l’argentino i bianconeri dovranno sedersi al tavolo con l’Inter, si partirebbe proprio da una valutazione di 65 milioni. Ma sullo sfondo ci sarebbe clamorosamente la rivale milanese dei nerazzurri, il Milan. I rossoneri avrebbero già provato un approccio diretto con l’argentino, e sarebbe l’opzione più gradita dalla procuratrice Wanda Nara che vorrebbe rimanere a Milano. Ma una spesa così dispendiosa -attualmente- non sarebbe possibile per il Milan sopratutto se non riuscissero a piazzare il portiere Donnarumma. In polpe quindi rimangono i bianconeri molto interessati al profilo del calciatore, tutto si deciderà nei prossimi mesi con già la certezza che Icardi vorrebbe vestire la maglia bianconera.

