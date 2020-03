Momo Sissoko ex centrocampista ricorda con affetto il suo passato a Torino e avverte dicendo che Zidane vorrebbe Pogba al Real per la prossima stagione

L’ex centrocampista bianconero intervistato da Europacalcio.it ricorda con affetto il suo passato a Torino e dà alcune informazioni utili in chiave calciomercato del futuro, parlando anche di Pogba, infatti Sissoko ha detto: “Per me è stato un onore giocare alla Juventus, ogni momento è stato speciale. Sul calciomercato posso dirvi che Mané andrà al Real Madrid, Zidane ama le sue caratteristiche e cerca un giocatore del suo calibro”. Naturalmente la domanda più gettonata è stata proprio quella dell’eventuale #comeback del Polpo Pogba alla Juventus, alla domanda l’ex centrocampista ha risposto: “Pogba alla Juventus? Io so che Zizou lo vorrebbe al Real, è un suo desiderio. Tutto dipenderà dal Manchester United”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Paratici live su YouTube si racconta nello speciale “A casa con la Juve”

Juventus, Sissoko avverte: “Zidane vuole Pogba al Real!”

La volontà del Real Madrid di prendere Pogba per la prossima finestra di mercato è certa, a volerlo sarebbe proprio l’allenatore Zizou Zidane che vede nel Polpo il centrocampista ideale per la sua idea di gioco sia per il presente che per il futuro dei blancos e sembra non aver ostacolato questa ipotesi nemmeno il procuratore Mino Raiola che in recenti interviste ha proprio dichiarato che nella prossima stagione porterà un grande giocatore a Madrid. I dubbi quindi che Pogba possa approdare a Madrid per la prossima stagione sono tanti, ma c’è comunque una volontà del giocatore di riabbracciare i suoi vecchi amici e non ha mai negato di essere molto affezionato all’ambiente bianconero, infatti giusto qualche settimana fa il Polpo ha dedicato un video al suo amico e compagno di squadra Matuidi allenandosi in un video su Instagram con la maglia bianconera. Sarà duello vero e proprio di mercato quello fra Real e Juve per il Polpo. Nell’intervista Momo Sissoko ha poi aggiunto alcune sue considerazioni, sempre sulla Juventus e sul possibile scudetto: “Non so cosa potrà succedere e come finirà. Sono due settimane che non si gioca. I calciatori stanno continuando ad allenarsi a casa ma non è la stessa cosa, l’importante che si riprendano tutti al massimo della forma fisica. Il virus purtroppo è arrivato alla Juve, mi auguro si riprendano tutti nel migliore dei modi ritrovando subito la voglia di giocare e la salute. La Juventus per me è casa, un vero onore aver fatto parte di questa realtà. Non ho ricordi speciali, ogni momento passato in bianconero fu speciale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Gabriel Jesus obiettivo della Juventus. Ma il sogno resta sempre Kane

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK