Il portierone bianconero è pronto a rinnovare la sua storia bianconera fino al 2021, diventando così a tutti gli effetti una leggenda bianconera.

Juventus, Buffon: “Pronto il rinnovo del portiere fino al 2021”

Un feeling quello fra Buffon e i bianconeri ormai indissolubile e nonostante l’età, Gigi è un classe ’78, la certezza del portierone è sempre la stessa. Buffon è la Juventus e la Juventus sa che privarsene non sarà così facile, la sua voglia di giocare, la sua autentica determinazione sono sempre più convincenti. Si va dunque verso l’ipotesi di un nuovo contratto con la firma voluta da entrambi le parti. Una bandiera bianconera di cui la Juventus, tifosi e compagni hanno ancora bisogno, sperando di realizzare quel desiderio che sia lui che i bianconeri covano dentro e giorno dopo giorno e potrebbe diventare finalmente realtà: la vittoria della Champions. Buffon in carriera ha vinto tutto (Mondiale compreso) e, giustamente, vorrebbe arrivare al traguardo più desiderato da tifosi e staff: la coppa dalle grandi orecchie che manca da troppo tempo in bacheca. Un feeling non solo con la società ma anche con i compagni, ormai dei veri e propri amici, infatti Buffon è amatissimo dal gruppo e la sua presenza a bordo campo e negli spogliatoi dà sempre quell’energia ulteriore durante e nel dopo gara, con consigli utili anche per i giovani. Dopo la partita contro il Milan, che ha visto Gigione protagonista assoluto con una serie di salvataggi incredibili ha dato, nonostante non ce ne fosse bisogno, l’ennesima conferma. Gigi è in grande forma e disposto più che mai a continuare il suo sogno bianconero.

