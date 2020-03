Massimo Marianella, esperto di premier, ha dato una certezza: “Se Guardiola dovesse lasciare la premier per venire in Serie A sceglierebbe solo la Juve”

Negli studi di Sky Sport l’esperto di Premier League e commentatore giornalista Massimo Marianella ha esposto una sua tesi ben precisa, infatti ha rilanciato la possibilità di vedere Guardiola in Italia, infatti alla domanda postagli su un possibile approdo dell’allenatore spagnola in territorio nostrano il giornalista ha risposto: “Guardiola alla Juve? Se decidesse realmente di venire in serie A, andrebbe sicuramente alla Juve”. La risposta e le parole di Massimo Marianella, ricordiamolo, grande esperto e conoscitore di Premier League inglese, fa sognare i tifosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juve, il Chelsea ha trovato il sostituto per Emerson, i bianconeri accelerano.

Marianella (Sky Sport): “Guardiola in Italia sceglierebbe solo la Juve”

Il sogno dei tifosi è quello di vedere Guardiola alla Juventus, consapevoli che attualmente il Manchester City sta vivendo non una situazione non proprio rosea, infatti sarà escluso dalle coppe europee per almeno 2 anni. La sentenza Uefa sembra però non scuotere, per il momento, la posizione dell’allenatore, che di sua stessa ammissione, se non verrà esonerato ufficialmente continuerà il contratto in Inghilterra. In Italia lo sognano tutti, in primis il presidente della Juventus Andrea Agnelli che in una recente intervista aveva dichiarato che sarebbe impossibile non pensare a Guardiola. Sogno possibile dunque? Per il momento l’ipotesi più concreta sarebbe una riconferma di Sarri almeno per un altro anno, anche perché l’allenatore toscano avrebbe bisogno di tempo per dare la sua importa ad una squadra, che per per il momento, non sembra replicare quel possesso e velocità di manovra richiesta dall’allenatore, che ha comunque dovuto adattarsi a interpreti differenti rispetto alle sue precedenti squadre. Un sogno che però, almeno stando alle parole di Massimo Marianella, dovesse avverarsi, sarebbe solo alla Juventus! Molti esperti di mercato sostengono infatti che per il dopo Sarri l’allenatore bianconero sarà proprio Pep, sognare non costa nulla e proprio i sogni a volte diventano realtà, con la speranza di vedere, l’allenatore -attualmente- più desiderato del mondo sedere sulla panchina bianconera.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK