Sarri, la Juventus ha già deciso il futuro del suo allenatore

La pausa forzata darà un’altra possibilità a Maurizio Sarri di imporsi al timone della Juventus. Anche nella prossima stagione resterà in sella.

Maurizio Sarri resterà alla Juventus anche l’anno prossimo. E’ quanto sostiene in un articolo la Gazzetta dello Sport di stamattina. La mancanza di allenatori liberi in grado di esercitare un certo appeal per sponsor, tifosi e investitori e la sospensione del campionato hanno cristallizzato la situazione. La Juve è prima in classifica, in semifinale di Coppa Italia e deve ribaltare il punteggio negli ottavi di Champions League. A prescindere da come finirà, il giudizio sull’ex Comandante del Napoli, non potrà mai essere completo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il sogno per il centrocampo ha un nome

Sarri e la Juventus, si va avanti

«Come si fa a valutare il suo operato? Come sentenziare obiettivamente sul lavoro svolto fin qui? La sua è stata una Juve interrotta nel momento clou, quando le partite senza appello erano ormai alle porte – si legge -. Perché si può fare qualsiasi discorso, si può parlare della qualità del gioco mai del tutto convincente (salvo le due partite contro l’Inter). Ma i fatti sono dalla parte del tecnico toscano. In questi giorni Sarri è in quarantena, nella sua casa di Torino. Gli fanno compagnia un collaboratore-factotum e il suo inseparabile cane Ciro, quello trovato fuori dal centro sportivo di Castelvolturno. Il tecnico toscano, tra la lettura di un libro (ama Bukowski) e l’altra, si ciba di calcio, passa ore e ore a guardare partite e, per quello che riguarda la sua squadra, ad analizzare i dati dei match-analyst».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK