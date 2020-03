Juventus Tv gratis per un mese. Schizzano i tifosi con l’abbonamento

Ottimi riscontri per l’offerta del club bianconero che permette ai suoi tifosi di gustarsi gratuiamente Juventus Tv in tempo di Coronavirus. Ecco come fare.

Crescono a dismisura gli abbonati a Juventus Tv. Merito chiaramente dell’offerta proposta dal club bianconero che permette ai suoi milioni di tifosi di fruirne gratuitamente. Nelle ultime settimane, complice l’isolamento da Coronavirus, sono tantissimi quelli che hanno scelto di rispondere presente. Restando comodamente sul proprio divano si possono rivivere le emozioni regalate dai campioni del passato e del presente. In più tanti approfondimenti con intervisti e contributi esclusivi. Insomma, l’idea avuta a Vinovo sta riscuotendo un grande successo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Buffon, Bonucci e Chiellini ancora intoccabili

Come abbonarsi a Juventus TV

«Vi diamo una mano per restare a casa: inserite il codice JUVE30DAYS e potrete provare gratuitamente tutto il mondo». E’ ciò che il club bianconero concederà ai suoi milioni di tifosi. Il canale interattivo gratis per un mese, in modo da non perdere l’attitudine a seguire in televisione le avventure di Ronaldo e compagni.

Il tweet della Vecchia Signora

🙌 JUVENTUS TV GRATIS PER UN MESE! 🙌 Vi diamo una mano per restare a casa: inserite il codice JUVE30DAYS e potrete provare gratuitamente tutto il mondo @JuventusTV per un mese!* 🖥 https://t.co/5elIBv6RD8 *offerta valida solo sui pass mensilihttps://t.co/kh2Q5xMRa3 pic.twitter.com/cACS6oIT2t — JuventusFC (@juventusfc) March 13, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK