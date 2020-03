Il fenomeno brasiliano ha sancito la sua preferenza sull’eterno dualismo che vede protagonisti i talenti straordinari del nostro tempo: Ronaldo – Messi.

La leggenda brasiliana Pelé ne è sicuro, secondo lui a vincere l’eterno dualismo fra i due giocatori più forti attaccanti del nostro tempo è Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse brasiliano a proposito del portoghese ha detto:“Oggi Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte al mondo”. Una lapidaria sentenza che ha sancito una preferenza da uno dei giocatori, invece, che ha scritto l’ha scritta la storia (del calcio). Una domanda di cui ancora oggi tutti si interrogano, ma che in molti non sanno ancora, é più forte Ronaldo o Messi? Ci ha pensato il campione brasiliano a rispondere a questo eterno quesito sulla rivalità sportiva più chiacchierata dei nostri tempi, la sua preferenza va proprio per il portoghese, ma di certo non sminuisce la Pulce argentina, infatti ha detto: “Penso che Cristiano Ronaldo sia il migliore perché è più coerente, ma non si può certo dimenticare Messi, ovviamente, ma non è un attaccante”. Ricordiamo che i due insieme hanno collezionato la bellezza di 11 Palloni D’oro e numeri pazzeschi sia in fase realizzativa che come trofei coi propri club, vincendo tutto quello che si può vincere.

Pelé è convinto: “Cristiano Ronaldo è meglio di Messi”.

Un calcio che ha scritto la storia, quello di Pelé consacrandolo il giocatore più forte di tutti i tempi insieme a Maradona, Pelé e un calcio che forse non c’è più, all’interrogativo, invece, su chi sia il giocatore più forte di tutti i tempi e non solo di adesso, come riportato da Tuttosport, il fenomeno ha risposto: “È una domanda molto difficile da rispondere. Se penso all’America non posso dimenticare Zico, Ronaldinho e Ronaldo. In Europa senza dubbio Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. Ora non fatemene una colpa ma penso che Pelé sia stato comunque meglio di tutti loro”. Ironicamente o non il brasiliano si elegge il calciatore più forte di tutti i tempi.

