Stadio Santiago Bernabeu a disposizione per l’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta dilagando in breve tempo anche in Spagna, dove ormai non si contano più contagi e morti, che sono già purtroppo nell’ordine delle migliaia. Tutto il popolo iberico è stato invitato a rimanere a casa, mentre chi può cerca di fare il massimo per sostenere medici e chi ha bisogno.

Il Real Madrid anche sta cercando di fare la sua parte e attraverso le pagine del suo sito internet ha reso noto di aver messo a disposizione per questa emergenza lo Stadio Santiago Bernabeu. La società spagnola, d’accordo con il Consejo Superior de Deportes, ha deciso di sostenere un progetto comune per la fornitura e la distribuzione di forniture sanitarie strategiche volte a combattere la pandemia.

El @RealMadrid y el @deportegob impulsan un gran centro de aprovisionamiento de material sanitario en el Santiago Bernabéu.#EsteVirusLoParamosUnidos | #YoMeQuedoEnCasahttps://t.co/7cKRQOKTEI — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 26, 2020

Lo Stadio Bernabeu come deposito

“Grazie alla stretta collaborazione di queste due istituzioni, lo stadio Santiago Bernabéu diventerà uno spazio adattato per immagazzinare donazioni di forniture sanitarie destinate a combattere questa pandemia” si legge nella nota del club.

“Tutto questo materiale sarà consegnato alle autorità sanitarie spagnole, sotto l’autorità del governo statale, in modo che possa essere fatto un uso ottimale ed efficiente di queste risorse, così necessario nell’attuale emergenza sanitaria.

“Inoltre, il club di Madrid fornirà alle entità e alle società, in particolare quelle legate allo sport, la possibilità di inviare a questo centro donazioni finanziarie o materiali che ritengono appropriate da consegnare al Ministero della Salute” conclude la nota.

