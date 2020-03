Douglas Costa pedina di scambio? Prende quota l’ipotesi di uno scambio

Douglas Costa, che rientrerà probabilmente in Italia il 3 aprile, dovrebbe essere usato dalla Juvetus come pedina di scamboi per qualche affare in entrata.

Douglas Costa potrebbe vivere gli ultimi mesi da calciatore della Juventus. L’estrosa ala brasiliana è infatti sotto osservazione da parte del club bianconero, sempre più convinto a prendere un centravanti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le ultime settimane hanno portato tante polemiche, attacchi e stilettate anche da coloro che gli sono stati vicini in questo periodo di permanenza in bianconero. Periodo in cui, fra infortuni e dubbi tattici, non è riuscito a lasciare il segno. E ora, in vista della prossima sessione di mercato, il club bianconero ha deciso che strategia adottare per il suo futuro.

Le ipotesi di uno scambio per Douglas Costa

Il brasiliano allora potrebbe essere proprio la carta giusta per attivare una delle operazioni che la Juventus ha in mente. A partire da Gabriel Jesus o Icardi, ma anche Pogba. Del resto gli estimatori per lui non mancano né al PSG e né nei due club di Manchester con Guardiola che già da tempo l’avrebbe voluto al Manchester City.

