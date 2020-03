Cristiano Ronaldo, che attacco dall’ex Liverpool Carragher

L’ex capitano del Liverpool, Jemie Carragher, punta il dito contro Cristiano Ronaldo. «Giocare in più campionati non lo rende migiore di Messi».

Cristiano Ronaldo subisce. un altro attacco da un ex collega. Stavolta tocca a Jamie Carragher, ex bandiera del Liverpool, a puntare il dito contro il campione di Madeira. CR7, ad avviso del mediocre difensore inglese, non sarebbe meglio di Lionel Messi. Intervistato da “Caughtoffside“, noto portale inglese, non ha riservato parole al miele al centravanti della Juventus.

Carragher contro Cristiano Ronaldo

«Cristiano Ronaldo? La sua tattica è molto astuta – ha detto -. Penso sia per questo che Ronaldo si è trasferito. Penso che sappia che è sempre stato visto appena alle spalle di Messi, quindi penso che Ronaldo sia abbastanza astuto. “Posso dire che ho vinto il campionato in tutti questi Paesi, che sono stato capocannoniere in tutti questi Paesi e che ho più frecce al mio arco…”. Penso anche che lui probabilmente faccia l’opposto di quel che fa Messi per provare a definirsi un po’ diverso. Ascoltate, non penso che Franco Baresi o Paolo Maldini siano meno validi come difensori perché non hanno mai lasciato il Milan. Quindi questo non cambia la mia idea su Messi che non lascia il Barcellona. Perché dovrebbe farlo? Sarebbe stupido. E’ in un top club, è il migliore lì, è il migliore in Europa. Il migliore affronta il migliore nelle più grandi occasioni e questo è quello che fa, quindi non ascolto altre opinioni. Complimenti a Ronaldo e ben fatto, ma non è qualcosa per cui criticare Messi».

