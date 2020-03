Dybala, importanti novità per il rinnovo del contratto della Joya argentina

Entro l’estate, la società bianconera proverà a mettere la nuova intesa nero su bianco. Sono questele indiscrezioni che filtrano sull’asse Juve-Dybala.

Dybala percepisce poco più di 7 milioni a stagione, con un contratto in scadenza nel 2022. Si aspetta tanto il rinnovo, che allungherebbe l’accordo con la Vecchia Signora fino al 2024. Facile ipotizzare che si sfonderà il muro dei 10 milioni di euro, grazie a vari tipi di bonus. Un prolungamento che potrebbe quindi farlo diventare incedibile e renderlo un pilastro intoccabile della Juventus del futuro.Le sensazioni però sarebbero più che positive. Il buon Paulo è destinato a vestire bianconero almeno per altri quattro anni.

Dybala e la Juve, nuovo matrimonio entro l’estate

Appena possibile bisognerà riallacciare i fili per il contratto dell’argentino, in scadenza nel 2022. «Paratici non vuole assolutamente farsi trovare impreparato. Il rischio da non correre – secondo Tuttosport – è quello di arrivare alla penultima stagione dell’accordo con la Joya senza il rinnovo. Dunque non solo rischiare di perderlo, ma anche di farlo a condizioni svantaggiose. Entro l’estate, la società bianconera proverà a mettere la nuova intesa nero su bianco». Una situazione che lascia ipotizzare imminenti sviluppi per blindare il numero 10 bianconero a Vinovo.

