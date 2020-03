Juventus, trovato l’accordo sul taglio degli stipendi

In casa Juventus è arrivato l’accordo sul taglio degli stipendi. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera sul proprio sito.

Trovato l’accordo per il taglio di stipendi in casa Juventus. Ad annunciarlo è stata la stessa società bianconera con un comunicato apparso sul suo sito. Il club piemontese ha spiegato che “l’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020“. Nelle prossime settimane saranno comunque perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, a partire anche dall’allenatore e dal suo staff.

Importante anche la parte che spiega cosa potrebbe succedere in caso di ripresa del campionato: “Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell’effettiva conclusione delle stesse“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK