Calciomercato Juventus, il Chelsea punta Donnarumma

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile obiettivo del calciomercato Juventus. Si tratta del portiere Gigio Donnarumma, senza dubbio uno dei migliori estremi difensori che ci sono in circolazione.

E si parla anche di un ragazzo classe 1999 che ha già una grande esperienza non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Ed è il portiere titolare della nazionale azzurra. La sua valutazione è molto alta, ma ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e non si può non tener in considerazione questo aspetto.

Questo dettaglio infatti lo rende molto appetibile, se non ci sarà un rinnovo, a tutti i migliori club europei che potrebbero strapparlo ai rossoneri magari con uno scampo. Altrimenti il Milan rischierebbe di perderlo a costo zero.

La Juventus rimane vigile

La Juventus ha rinnovato il contratto a Szczesny e anche Buffon dovrebbe continuare la sua avventura tra i bianconeri, continuando a giocare fino a 43 anni. In ogni caso i bianconeri rimangono vigili su Donnarumma, anche se adesso la concorrenza si sta facendo davvero agguerrita.

Come riporta infatti il Sunday Express in Inghilterra il Chelsea adesso è intenzionato a fare davvero sul serio ed è pronto a offrire ben sessanta milioni di euro al Milan pur di bruciare la concorrenza. Questo di fatto vorrebbe dire che il club d’oltremanica cederà Kepa Arrizabalaga scatenando un effetto domino di portieri in tutta Europa.

